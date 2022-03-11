الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البعثة الأممية بليبيا تدعو جميع الأطراف للامتناع عن أى عمل يؤدى لحدوث مواجهات مسلحة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

  أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، داعية جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.


وحثت البعثة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.

 

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، "كارولين هورندال"، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا. 

 

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود بريطانيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية، وسُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، كما تم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات القائمة بين ليبيا وبريطانيا والعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تأكيده على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات وتحقيق رغبات أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ليبي سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات.

 

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي  أن مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن إيجاد قاعدة دستورية خطوة مهمة، نحو التوافق من أجل إنجاح الانتخابات.

الامم المتحدة ليبيا تعاون داعية استقرار مستشار

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وائل لطفي

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