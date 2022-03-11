الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الموريتانى يصل المغرب للمشاركة فى أعمال اللجنة المشتركة

محمد ولد بلال
محمد ولد بلال

وصل رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال، إلى المغرب، في زيارة عمل على رأس وفد حكومي كبير، حيث سيترأس إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الموريتانى لدى وصوله إلى مطار الرباط - سلا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية برئاسة عزيز أخنوش ومحمد ولد بلال، غدا الجمعة بالرباط.

وكانت أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية قد انطلقت أمس الأربعاء على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

وبحسب بيان للصحة الموريتانية، بلغ إجمالي حالات الإصابة 58649، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 57639، أما الوفيات فبلغت 980، وذلك منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

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