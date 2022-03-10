وزيرا الثقافة والسياحة يفتتحان مهرجان «أبيدوس» وهشام عباس يشعل الحفل (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار نائبًا عن رئيس الوزراء واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بسوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

عبد الدايم: مهرجان أبيدوس الأول من نوعه ونقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية

وقالت عبد الدايم إنه برعاية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج ويأتي ميلاد مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء والذى يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ليؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومسارات التنمية وبناء الإنسان.

ويأتي هذا المهرجان في دورته الاولي لتعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر خاصة بين أهلنا في الصعيد الذى شهد خلال أسبوعين جولة فى ثلاثة محافظات هى أسوان - قنا - سوهاج لنشر الفنون والإبداع.

أضافت: "أثبت جمهور الصعيد أن لديه الوعي الكافي للانتقاء الجيد، فبالأمس كنا بين جمهور محافظة قنا وعلى مدار 3 أيام رصدنا قرابة 20 ألف مشاهد استمتعوا بالحفلات من الأسر والأطفال وشباب المحافظة وهو ما يؤكد أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور وها نحن اليوم بينكم في موقع أثري أخرى وهو معبد ابيدوس بسوهاج لنتشارك سويا في رسم صورة مشرقة لوطننا الغالي مصر وليشهد العالم على أن مصر بلد الحضارة والتاريخ والفن والإبداع.

دكتورة إيناس عبد الدايم

وتابعت أن نقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية والسياحية يعمل على مزج الإبداع المعاصر بعبقرية التاريخ ويؤكد استمرار التميز المصرى عبر العصور، كما يبرز الطابع الحضارى للمجتمع والذى يتصف بالثراء والأصالة.

وأكدت استمرار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لإقامة تظاهرات مميزة فى مختلف المواقع التاريخية والأثرية تدعم معركة الثقافة ضد الابتذال والتعصب، لافتة إلى أن الفكر والفن من العناصر المؤثرة فى تنمية الوعى.

وفى ختام كلمتها، توجهت وزيرة الثقافة بالشكر لرئيس الوزراء على رعايته للمهرجان، ووزير السياحة على الدعم الذى قدمه لإقامة المهرجان واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على مساندته الدائمة والمستمرة للأنشطة الابداعية بالمحافظة ولاعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولكل الفنانين الذين شاركوا في هذه التظاهرات الثقافية ولفريق العمل بدار الأوبرا وكل من شارك وساهم فى تنظيم وإقامة الفعاليات ليبقي صعيد مصر هو منبع الفكر والفن والإبداع.

دكتور خالد العنانى

عناني: فعاليات الثقافة تساهم فى تعريف المصريين بالمواقع الأثرية

وألقى د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، أكد فيها سعادته بتواجده اليوم مع د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استكمالاً للروابط القوية بين الوزارتين وحرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف المحافظات، بدءًا من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في 22 فبراير، ومهرجان دندرة للموسيقي والغناء في 3 مارس الجاري، واليوم الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء.

وأضاف أنه سيتم استكمال هذه الجولات في إطار خطة طموحة لعام 2022 لإقامة فعاليات متنوعة في مختلف المحافظات علي مستوى الجمهورية، إيمانًا من وزارة السياحة بأهمية السياحة الداخلية، والدور الذي يجب أن تلعبه الجهات المعنية من خلال تضافر جهودها لنشر الوعى السياحي والأثري لدى المصريين، خاصة الأطفال والشباب وتعريفهم بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف الموجودة بمختلف المحافظات بما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحية والآثار للتنمية المستدامة 2030 التي تتضمن محورًا خاصًا عن رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

وأشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة بسوهاج لما تحتويه من كنوز أثرية فريدة بدأت بافتتاح متحف سوهاج القومي بعد توقف دام قرابة الـ30 عامًا، والذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه وافتتاح مشروعي تطوير منطقتي شيخ حمد والحواويش الأثريتين ومشروع ترميم الدير الأحمر، وبدأ العمل على درء الخطورة عن السور المحيط بالدير الأبيض وتنفيذ مشروع تطوير بمعبد أبيدوس ومركز الزوار الخاص به والانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالأوزيريون لإنقاذه وترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم.

اللواء طارق الفقى

ووجه محافظ سوهاج الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لدعمه المستمر لصعيد مصر ووضعها على أولويات اهتمامات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة ، كما شكر رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للمهرجان ولوزارتي الثقافة والسياحة والآثار على تنظيم المهرجان وإسعاد ابناء سوهاج بتقديم الوان من الفنون الجادة بين أحضان أحد رموز الحضارة المصرية، مشيدًا بدور وزارة الثقافة في سوهاج ومؤتمر الأدباء الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة وانهي أعماله منذ أيام.

وأكد تقديم أنواع الدعم لكل الانشطة الثقافية والسياحية التى من شأنها وضع المحافظة على خريطة السياحة الثقافية المصرية.

هشام عباس يتألق فى افتتاح مهرجان أبيدوس الأول

وقدم حفل الافتتاح الإعلامي حسين حسني واستهلت فعالياته بعرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في ساحة المعبد، بعدها تألق الفنان هشام عباس بمصاحبة فرقته الموسيقية وقدم باقة متنوعة من أشهر أعماله التى تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها كان منها:"ما تبطليش، فاكر أيام لمتنا، شوفي، جمالك خطر، أنا أعمل إيه، عينى، وعنيها السود وغيرها.