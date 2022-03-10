إفريقيا تسجل إجمالي 11.3 مليون إصابة و252 ألف وفاة متأثرة بكورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 11 مليونا و330 ألف إصابة، و252 ألفا و300 وفاة متأثرة بفيروس كورونا وسط تعافي 10 ملايين و490 ألف شخص، منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن المراكز الأفريقية بلوغ نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 12.6% فيما حصل 17.6% على جرعة واحدة و0.9% جرعة معززة في قارة إفريقيا.

وذكر بيان المراكز الإفريقية أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمي.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وبينت المراكز الإفريقية أن 53 دولة واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.