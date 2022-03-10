الخارجية: اجتماع شكري وشارما تناول الجهود الحالية لعقد «COP 27» في مصر

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، إجتماعا عبر الفيديوكونفرانس مع وزير الدولة البريطاني ألوك شارما، رئيس الدورة الحالية للمؤتمر COP26.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن مصر تحرص على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف للبناء على ما تحقق خلال الدورة 26 للمؤتمر في جلاسجو، وما أسفرت عنه من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق لما توليه مصر من أولوية خاصة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك في ضوء الأجندة الطموحة التي تتبناها الرئاسية المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.