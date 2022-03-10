الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقري الحزب بالتجمع ومدينة نصر

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

افتتحت أمانة محافظة القاهرة بحزب حماة الوطن، برئاسة اللواء إيهاب هلال، مقري أمانتي التجمع الخامس ومدينة نصر بالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد لتكريم عدد من ذويهم، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحزب وفي إطار العمل على توسيع القاعدة الجماهيرية.

واحتفلت الأمانة بحضور قادة الحزب بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، تخليداً لهذه الذكرى العطرة، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.

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وقدم اللواء أحمد العوضي، التحية لشهداء الوطن الأبرار وكل أم وأب وزوجة وأبناء فقدوا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة مصر والحفاظ على الأرض والعرض، وأن تكريمهم هو تكريم معنوي لروحهم العطرة.

وقال العوضي: "أشكر أمانة القاهرة في استغلال هذا اليوم في افتتاح أمانتي التجمع الخامس ومدينة نصر"، متمنياً أن يأخذ الحزب الصفوف المتقدمة في سبيل رفعة الوطن.

وأكد العوضي ضرورة العمل على خدمة الوطن والمواطن وبما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بتحقيق مردود إيجابي في الشارع المصري وليس بمجرد الفعاليات".

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وعبر اللواء طارق نصير، عن بالغ سعادته بافتتاح الأمانتين، متمنياً أن يتواجد الحزب في كافة أحياء محافظة القاهرة مقدماً الشكر للمجهود المبذول في خدمة الوطن.

وأكد الأمين العام للحزب، على أن له مستهدفات واضحة على رأسها خدمة المواطن بدون أي مقابل، مشدداً على أن ذلك بدون أي مقابل ولا توجد أطماع للحزب.

وأضاف أن الحزب دائماً في المقدمة ونستهدف أعلى المستويات في كافة الخدمات، مشيراً إلى أن الحزب لديه أمانات قوية جميعها تعمل على تمكين الشباب والمرأة وهما ملفين أساسيين في عقل القيادة السياسية.

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وقال الدكتور أحمد العطيفي، إن عملية العزوف السياسي في الشارع المصري لسنوات جعلت على عاتقنا مسؤولية كبيرة، هدفها الأساسي أن نجعل من الحزب نموذجًا سياسيًا يليق بالوطن وبالمواطن.

وتابع أمين تنظيم الجمهورية، أن الوطن قضيتنا الذي يستحق الكثير من الجهد، وفق توجهات القيادة السياسية الواعية والراصدة للواقع، وهو ما نستشعره في حزب حماة الوطن.

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وأكد أنه يجب بذل مزيد من الجهد لتوطيد أواصر القيم بعيدًا عن المدخلات التي دخلت علينا بالسلب، وأنه يجب علينا أنه نعمل على ملفات التوعية وأن نقدم نماذجاً مشرفة.

وهنأ العطيفي أمانة القاهرة بافتتاح الأمانات الجديدة مضيفاً أنه ليس هناك من هو أسعد من هو أسعد منه، واختتم: "الوطن يستحق كل الجهد".

ورحب اللواء إيهاب هلال، في كلمته الافتتاحية بالسادة قيادات الحزب والحضور، مؤكدًا عمل الأمانة بكل جهد لتوسيع القاعدة الجماهيرية والاقتراب أكثر من المواطن.

واستعرض أمين أمانة القاهرة، خطة عمل الأمانة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع استراتيجية حزب حماة الوطن وقوامها حزب كل المصريين.

وقال الشيخ أحمد تركي، أمين أمانة الشؤون الدينية بالحزب، إن الشهيد له فضل كبير عند الله، وأن له كبير الأجر والثواب ويشفع في أهله.

واستذكر تركي، العظات من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف، فكان لا يخشى الأعداء ومات على مسافة قريبة منهم، وكذلك كل شهداء الوطن ماتوا مدافعين عن الأرض والعرض فهم أحياء عند ربهم يرزقون.

أمانة محافظة القاهرة اللواء إيهاب هلال التجمع الخامس ذكرى يوم الشهيد الفريق جلال الهريدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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