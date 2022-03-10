الكشف بالمجان على 1272 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ ومديرية الصحة، قافلة طبية شاملة موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في قرية "السيد البدوي" والقرى المجاورة التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات وذلك في الوحدة الصحية بقرية السيد البدوي.

وتضمنت القافلة الطبية تخصصات " الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأسنان - الأطفال - الصدر- المسالك البولية – النفسية والعصبية - الباطنة - الجراحة العامة - التمريض - الرمد - الأنف والأذن - أمراض النساء والتوليد - العظام - الجهاز الهضمي – جراحة المخ والأعصاب"، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب والصدر، ومدير عام مشروعات البيئية بالجامعة نافع حمادة علي وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1272 حالات من أبناء قرية السيد البدوي والقرى المجاورة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن

