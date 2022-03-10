قرار جمهوري بتعيين «خالد عمران» عميدًا لكلية التربية بجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميدا لكلية التربية بجامعة سوهاج.

وقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، التهنئة للعميد الجديد متمنيا له دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة القادمة، مقدما الشكر للدكتور عماد صموئيل على ما بذله من جهد خلال الفترة الانتقالية مشرفا على عمادة الكلية.

وتواصل جامعة سوهاج فعاليات مؤتمر صحة وتنمية المرأة بالتعاون مع جمعية تعزيز المرأة،

حيث أقيمت ورشة العمل الثانية، تحت عنوان "الفحص المتقدم بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات واعتلال الأجنة مبكرا"، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بكلية الطب البشري بالحرم الجامعي القديم .

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الأبحاث العلمية الخاصة بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة مبكراً، تهدف لتحسين وتطوير التعليم والبحث العلمي فى مجال الفحص بالموجات فوق الصوتية، مضيفاً أن تدريب شباب الأطباء فى هذا المجال الدقيق بطريقة علمية متقدمة يعمل على صقل المستوى العلمي لهم، ويزيد من مهاراتهم العملية، وذلك بإشراف نخبة من الأساتذة بالجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الورشة تناولت أساسيات وطرق فحص الجنين، وفحص الكلي والجهاز الهضمي للجنين، كيفية إستخدام الموجات فوق الصوتية لفحص الجنين داخل بطن الأم بإستخدام الأجهزة الحديثة من جهاز الدوبلر الملون، وجهاز الفحص ثلاثي ورباعي الأبعاد وذلك بهدف الكشف المبكر عن تشوهات الجنين، بالإضافة إلي إستخدام الموجات فوق الصوتية في اكتشاف الأمراض التي تخص الجهاز العصبي للجنين، بالإضافة إلي شق عملي يتم خلاله تناول بعض الحالات المرضية.

وأوضح كل من الدكتور مجدي القاضي والدكتور أحمد فوزي رئيسي المؤتمر، أن الفحص بالموجات فوق الصوتية يعد ضروريًا للكشف المبكر لنمو الجنين، وعمر الحمل، وتاريخ الإستحقاق من الإضطرابات الوراثية، وأيضاً الحمل المتعدد، ومعدل ضربات قلب الجنين، الحمل خارج الرحم، مشيراً إلي أنه تم عرض مخاطر الفحص المتقدم بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة مبكراً، فهي تُعد آمنةً عند إستخدامها على الوجه الصحيح، ولكن ينبغي استخدام أقل كمية من طاقة الموجات فوق الصوتية والتي توفر تقييمًا دقيقًا، فتلك الموجات لا تكشف على الجنين جميع عيوب الولادة، وغالباً توضح عن طريق الخطأ وجود عيبٍ خلقيّ في حين أنه غير موجود.

حضر الورشة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء بالمحافظة، والتي حاضر فيها كلا من الدكتور محمد إيهاب أستاذ و رئيس وحدة الطب الجنين بجامعة القاهرة، والدكتور حسن صلاح أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة أسيوط، والدكتوره هند شلبي أستاذ و رئيس وحدة الطب الجنين بجامعة المنصورة ، والدكتور محمد أبو الليل مدرس أمراض التوليد وأمراض النساء.