الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اشتعال النيران في أحد المحال التجارية بالشيخ زايد

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحلات التجارية في أحد المولات بمدينة الشيخ زايد دون إصابات .

البداية عندما تلقت غرفة العمليات بالإدارة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق هائل في أحد المحالات التجارية في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

إطفاء التجارى شيخ الحماية المدنية بلاغ محضر حرير نشوب بالشيخ زايد

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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