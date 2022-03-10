اشتعال النيران في أحد المحال التجارية بالشيخ زايد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحلات التجارية في أحد المولات بمدينة الشيخ زايد دون إصابات .

البداية عندما تلقت غرفة العمليات بالإدارة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق هائل في أحد المحالات التجارية في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.