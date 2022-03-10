روسيا: وثائق تثبت وجود مقترحات لتوسيع البرنامج البيولوجى العسكرى الأمريكى بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم، أن هناك مقترحات لتوسيع البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي على الأراضي الأوكرانية، وتم العثور على أدلة على استمرار المشاريع البيولوجية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: كان هدف المشروع هو دراسة إمكانية انتشار العدوى فائقة الخطورة من خلال الطيور المهاجرة، بما في ذلك إنفلونزا H5N1 شديدة العدوى، والتي تصل نسبة فتكها إلى 50٪، وكذلك مرض نيوكاسل.

وخلال ذلك تم تحديد نوعين على الأقل من الطيور المهاجرة، والتي تمر طرقهما بشكل رئيسي عبر روسيا، كما تم تلخيص معلومات عن طرق هجرتها عبر دول أوروبا الشرقية.

وتؤكد الوزارة أن مواد المشروع UP- 8 لدراسة فيروس حمى القرم- الكونغو النزفية، وفيروسات هانتا في أوكرانيا تدحض التأكيد العام الأمريكي بأن العلماء الأوكرانيين فقط هم من يعملون في مختبرات البنتاجون البيولوجية في أوكرانيا دون تدخل علماء الأحياء الأمريكيين. تثبت إحدى الوثائق أن جميع الأبحاث عالية الخطورة يتم إجراؤها تحت إشراف مباشر من جانب مختصين أمريكيين.

وتؤكد الوثيقة أن البنتاجون كان يسدد بشكل مباشر نفقات هذه البحوث، وتشير الأجور المتواضعة للمختصين الأوكرانيين، وفقًا للمعايير الأمريكية، إلى تدني المستوى المهني لهؤلاء المتخصصين.

وأضاف: اهتم البنتاجون كذلك بالحشرات الناقلة للأمراض المعدية الخطيرة، ويؤكد تحليل المواد الموجودة أن أكثر من 140 حاوية بها طفيليات خارجية للخفافيش- البراغيث والقراد- تم نقلها إلى الخارج من المختبر البيولوجي في خاركوف.

وأضافت الوزارة: من بين جميع الأساليب التي تم تطويرها في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع الوبائي، تعد هذه الطريقة من أكثر الأساليب تهورًا وعديمة المسئولية، لأنها لا تسمح بالتحكم في تطور الوضع، ووفقًا للوزارة تم هناك أيضًا تطوير مشروع R-781، حيث تعتبر الخفافيش ناقلات محتملة لعوامل الأسلحة البيولوجية.

وتضمنت الوثائق، مقترحات لتوسيع البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي على الأراضي الأوكرانية، وتم العثور على أدلة على استمرار المشاريع البيولوجية UP-2 ، UP-9، UP-10، التي تهدف إلى دراسة مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة وحمى الخنازير الإفريقية.

وقال "إيجور"، قائد قوات الحماية من الإشعاعات ومن السلاح الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إن البنتاجون أبدى الاهتمام بالحشرات التي تحمل العدوى خلال التجارب في مختبرات أوكرانيا، وتم نقل أكثر من 140 حاوية بها براغيث وقراد إلى الخارج من المختبر البيولوجي في خاركوف، قبيل اقتراب القوات الروسية من المنطقة.