الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جنى صلاح تشكر وزارة «التعليم» بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد

الطالبات
الطالبات

قالت الطالبة جنى صلاح الفائزة في بطولة أفريقيا لكرة اليد وتم تكريمها من وزارة التربية والتعليم الآن، إنهم حصلوا على بطولة أفريقيا في كرة اليد بعد تعب كبير.

وأضافت: «استحملنا كتير من الطقس وظروف كورونا وغيرها حتى نحصل على المركز الأول.. شعورنا بعد الفوز شعور جميل ونشكر وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لأنها دعمتنا كثيرا».

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل لتكريم الطلاب المصريين الذين تأهلوا لكأس العالم في بطولة كرة اليد.

المركز الأول الشباب والرياضة المنتخب مدرب حراس مرمى القاهرة الكبرى التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور

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