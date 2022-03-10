جنى صلاح تشكر وزارة «التعليم» بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد

قالت الطالبة جنى صلاح الفائزة في بطولة أفريقيا لكرة اليد وتم تكريمها من وزارة التربية والتعليم الآن، إنهم حصلوا على بطولة أفريقيا في كرة اليد بعد تعب كبير.

وأضافت: «استحملنا كتير من الطقس وظروف كورونا وغيرها حتى نحصل على المركز الأول.. شعورنا بعد الفوز شعور جميل ونشكر وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لأنها دعمتنا كثيرا».

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل لتكريم الطلاب المصريين الذين تأهلوا لكأس العالم في بطولة كرة اليد.