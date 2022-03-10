عباس أبو الحسن ينشر صورة لوالدته: «كانت جميلة وشجاعة»

شارك الفنان عباس أبو الحسن جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورة لوالدته الراحلة مصممة الأزياء شمس الإتربي.

ووصف الفنان عباس أبو الحسن والدته بـ«الجميلة» وعلّق على الصورة التي نشرها قائلًا: «لقيت صورة جديدة لأمي الراحلة شمس الأتربي، كانت جميلة وشجاعة وكريمة وعطوفة وجدعة ودمها خفيف ومسلية ومتطلبة ومجنونة وتحرك جبال».

وأضاف: «كانت يوم تفتح دراعاتها للناس وللعالم، ويوم تدخل جوة ثقب أسود ومحدش يعرف يوصل لها».