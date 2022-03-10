الخميس 10 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عباس أبو الحسن ينشر صورة لوالدته: «كانت جميلة وشجاعة»

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

شارك الفنان عباس أبو الحسن جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورة لوالدته الراحلة مصممة الأزياء شمس الإتربي.

ووصف الفنان عباس أبو الحسن والدته بـ«الجميلة» وعلّق على الصورة التي نشرها قائلًا: «لقيت صورة جديدة لأمي الراحلة شمس الأتربي، كانت جميلة وشجاعة وكريمة وعطوفة وجدعة ودمها خفيف ومسلية ومتطلبة ومجنونة وتحرك جبال».

وأضاف: «كانت يوم تفتح دراعاتها للناس وللعالم، ويوم تدخل جوة ثقب أسود ومحدش يعرف يوصل لها».

الفنان عباس أبو الحسن عباس أبو الحسن والدته تحرك جبال كانت جميلة

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