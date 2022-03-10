قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc.. العائدون والمشوار أبرزهم

زادت معدلات البحث عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وأبرز تلك المسلسلات مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة ونرصد قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc خلال التقرير التالي:

العائدون رمضان 2022

يعد مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة من الأعمال الدرامية المهمة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc، وهو المسلسل الحصري الأول على قناة dmc ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة أمينة خليل وهاني رمزي ومحمد فراج وعدد كبير من النجوم والشباب ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المشوار رمضان 2022

يعد مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان من المسلسل الدرامية القوية هذا العام ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم الفنانة دنيا الشربيني وأحمد كمال ومجموعة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مكتوب عليا رمضان 2022

يعد مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني ثالث المسلسلات الحصرية، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc، والمسلسل كوميدي من بطولة آيتن عامر وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج كي ميديا والمتحدة.

مسلسل ملف سري وراجعين يا هوى

وتعرض القناة أيضا مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة ونضال الشافعي ومادلين طبر ومن إنتاج مجموعة فنون مصر ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، والمسلسل الآخر راجعين يا هوى من إنتاج أروما للمنتج تامر مرضى ومن بطولة النجم خالد النبوي ونور وهنا شيحة ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمد سلامة.