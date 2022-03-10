الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc.. العائدون والمشوار أبرزهم

قائمة مسلسلات رمضان
قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc

زادت معدلات البحث عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وأبرز تلك المسلسلات مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة ونرصد قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc خلال التقرير التالي:

العائدون رمضان 2022

يعد مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة من الأعمال الدرامية المهمة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc، وهو المسلسل الحصري الأول على قناة dmc ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة أمينة خليل وهاني رمزي ومحمد فراج وعدد كبير من النجوم والشباب ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المشوار رمضان 2022

يعد مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان من المسلسل الدرامية القوية هذا العام ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم الفنانة دنيا الشربيني وأحمد كمال ومجموعة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين ومن إنتاج ميديا هب والمتحدة للخدمات الإعلامية.

txt

مسلسلات رمضان 2022.. محمود سعد نجل شقيق خالد النبوى فى مسلسل راجعين يا هوى

txt

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس فى رمضان 2022

txt

مسلسلات رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل «جزيرة غمام»

txt

طارق عبد العزيز يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «تحقيق»

مسلسل مكتوب عليا رمضان 2022

يعد مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني ثالث المسلسلات الحصرية، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc، والمسلسل كوميدي من بطولة آيتن عامر وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج كي ميديا والمتحدة.

مسلسل ملف سري وراجعين يا هوى

وتعرض القناة أيضا مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة ونضال الشافعي ومادلين طبر ومن إنتاج مجموعة فنون مصر ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، والمسلسل الآخر راجعين يا هوى من إنتاج أروما للمنتج تامر مرضى ومن بطولة النجم خالد النبوي ونور وهنا شيحة ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمد سلامة.

قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc قناة dmc مسلسلات رمضان 2022 رمضان 2022 على قناة dmc العائدون رمضان 2022 الفنان امير كرارة مسلسل المشوار رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

رابط مباشر.. نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022

رفض تعويض دكتور «أنف وأذن» بعد وقفه عن العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى