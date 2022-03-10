الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 أبريل.. الحكم على 14 متهمًا في قضية «العائدون من الكويت»

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة طرة، اليوم الخميس، الحكم على 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «العائدون من الكويت»، إلى جلسة 7 أبريل المقبل.
تعقد  الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار، محمد فريد  وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا،  قد أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

والمتهمين في القضية هم محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، مؤمن أبوالوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبدالموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبداللطيف، وإسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي.

وتولى المتهمون قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

المستشار معتز خفاجي العائدين من الكويت محاكمة محاكم طرة الدائرة الثانية ارهاب

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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