رئيس المركز الأشعري: الأزهر يؤهل الوافدين لحمل لواء الإٍسلام في بلادهم

قال الدكتور عبدالفتاح العواري رئيس المركز الأشعري، إن الأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حسنا ما يصنع من دعم كامل لأبنائه الوافدين الذين أتوا من كل حدب وصوب، ووجههوا وجهتهم شطر كعبة العلم، لينهلوا من وسطية الإسلام.



وأضاف خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين "قدرات ومواهب"، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن الأزهر يؤهل الوافدين تأهيلا ويثقل مواهبهم وينبي عندهم المعرفة بناء تاما، ليكونوا صالحين لحمل رسالة الإسلام بلغات أقوامهم في بلادهم، متابعا:"الواحد من الوافدين يقوم بعمل جيش كامل من الدعاة الذين لا يتقنون لغة هذا البلد الواحد".



وأِشار إلى أن الأزهر أخذ على عاتقه إخراج المواهب لدى الوافدين والوافدات، متابعا:"كنت محكما في فرع الخطابة بالمسابقة، ورأيت خطباء المستقبل الذين يقومون بتبليغ رسالات الله"، لافتا إلى أهدف الأزهر أن تصل سماحة الإسلام من خلال هؤلاء الدعاة، فهنيئا للأزهر على هذا الجهد".



وتسعى مسابقة "مواهب وقدرات" إلى اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب الدارسين بالأزهر، وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل لطاقاتهم، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهري في عقولهم؛ بهدف تحصينهم من الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الوسطي، وحمايتهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.

وتدور المسابقة " حول عدد من المحاور أبرزها؛ حفظ وترتيل القرآن الكريم، واكتشاف مواهب الطلاب الوافدين في مجالات الثقافة الإسلامية والخطابة وفنون التواصل وتأليف وإلقاء الشعر والموشحات، والزجل وبراعة التحدث باللغات الأجنبية عن العلوم والآداب الإسلامية، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الخط العربي والرسم والزخرفة والأشغال الفنية وفنون الكتابة الإبداعية، وفنون التمثيل، ومهارات البحث العلمي.