الإنقاذ النهري بالمنوفية تتمكن من إنقاذ سيدة سقطت في بحر شبين بسيارتها الملاكي (صور)

الإنقاذ النهري بالمنوفيه تتمكن من إنقاذ سيده سقطت في بحر شبين بسيارتها المالكي

شهدت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية حادث سقوط سيارة ملاكي تقودها سيدة في بحر شبين، واستدعى الأهالي الجهات المعنية لمحاولة إنقاذ السيدة، واستخراج سيارتها من المياه.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز شرطة شبين بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيدة بسيارتها المالكي التي كانت تقودها في بحر شبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وقوة من مركز شرطة شبين الكوم لانتشال السيدة وسيارتها.

وبالانتقال تم استخراج السيارة ونقل السيدة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى في حالة جيدة كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر منفصل كانت قد ألقت مباحث سرس الليان على الجاني في واقعة مقتل عامل في المنوفية، كما كشفت لغز العثور على جثمانه داخل مسكنه بمدينة سرس الليان، بعد تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية.

وأكد المصدر الأمني لموقع «الدستور»، على أن المتهم في الواقعة يدعى “ م، ي، أ”، سائق خال زوجة المجني عليه، وذلك بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وحماته، ومحاولة ابتزازها بعد تصويرها عارية، وبمواجهة بما وصلت عليه التحريات والمعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة اعترف بتلك التفاصيل.

وأوضح المصدر الأمني أن المتهم في الواقعة ذهب إلى المجني عليه داخل شقته وبعد الحديث بينهما شبت مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالسكين وقتله واستولى على هاتفه المحمول والذي يوجد عليه مقطع الفيديو الذي حاول به المجني عليه ابتزاز حماته، بالإضافة إلى السكين المستخدم وألقاهم بترعة السرساوية.

وكان قد تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة سرس الليان به عدة طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.