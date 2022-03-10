الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يُعاين آثار حريق شقة بالإسكندرية

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية، لفحص الخسائر والتلفيات، وكشف أسباب الحريق.

البداية تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوجود حريق وانفجار ماسورة غاز بشقة بالدور الثاني علوى بالعقار رقم 26 شارع إسماعيل عبدالرحمن فهمى بالحضرة القبلية بدون خسائر في الأرواح.

تم الانتقال للموقع، وإبلاغ شركة الغاز التي قامت باتخاذ اللازم بمعرفه عمال وفنيي الشركة، تحرير محضر بقسم شرطة باب شرق.

النيابة العامة في الإسكندرية حريق اثار المعمل الجنائي اسباب الحريق

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