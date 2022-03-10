الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 10 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ على 10 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي، ومجهول المصدر داخل مصنع تعبئة قبل ترويجه بالأسواق، وتمت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة الملح لحيازته ملح طعام بدون بيانات دالة على الحيازة ومجهول المصدر، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، وممارسة الغش التجاري والتدليس.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 400 جوال، زنة الجوال الواحد 25 كجم، بإجمالي 10 أطنان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 10 طن ملح طعام خشن يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر مما يستخدم فى التعبئة، و500 كيلو جرام من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية داخل أجولة و12000 عبوة ملح طعام بإجمالى وزن 3 طن غير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع تعبئة قبل بيعه للأسواق مما يشكل ضررا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وذلك لقيامه بتجميع كميات من ملح الطعام الخام والذى يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر وتعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 10 طن ملح طعام خشن يحتوي على شوائب وأتربة، وغير مكرر مما يستخدم فى التعبئة و500 كيلو جرام من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية داخل أجولة و12000 عبوة ملح طعام بإجمالى وزن 3 طن غير مطابقة للمواصفات القياسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ترويج مصنع الإسكندرية الداخلية بالاسكندرية ممارسة

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