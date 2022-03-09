الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بأوسيم

المتهم
المتهم

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع المتهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بمنطقة أوسيم.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهم بقتل عاطل بسبب خلافات مالية في أوسيم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه عاطل نشبت مشاجرة بينه وبين صديقه "عاطل" بسبب خلافات مالية، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتمكن الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق المتهم قتل عاطل خلافات مالية اوسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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