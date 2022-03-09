غدًا.. الحكم على متهم بحيازة المفرقعات والأسلحة النارية فى المطرية

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، غدًا الخميس، حكمها في إعادة محاكمة متهم بحيازة المفرقعات والأسلحة النارية بمنطقة المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم إحراز وحيازة مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.