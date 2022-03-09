ضبط 15 طن عسل جلوكوز فاسد داخل مخزن بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (15 طن عسل جلوكوز) معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة، ضمن جهود الداخلية لمواجهة جشع التجار ومحاولات حجب الأسعار.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1407) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (18) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (1097,8 طن) ، (94) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (724,405 طن - 10853 عبوة).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.