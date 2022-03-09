يرى مقعده من الجنة.. «الأزهر للفتوى»: 6 خصال ميز الله بها الشهداء

يحتفل المصريون اليوم التاسع من شهر مارس الجاري بيوم الشهيد، وذلك تتويجًا لبطولاتهم المشرفة، وأرواحهم التى قدموها من أجل الدفاع عن الوطن.

وحول هذه المناسبة، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الشهادة في سبيل الله منحة إلهية وميزة ربانية أختص الله الصفوة من عباده الذين اختارهم لتحمل هذا العمل الديني والوطنى الكبير، لافتا إلى أن الشهيد ميزة الله عن باقى البشر بـ 6 خصال، والتى جاءت كالتالى:

يغفر الله للشهيد فى أول دفعة ويرى مقعده من الجنة. يجار من عذاب القبر. يأمن من الفزع الأكبر. يحلى حلة الإيمان. يجوز بـ 72 من الحور العين. يشفع فى سبعين إنسانًا من أقاربه.

واستدل الفتوى للأزهر بحديث النبي عليه السلام حيث قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ للشّهيدِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ سِتَّ خِصالٍ: أن يُغفَرَ له في أولِ دَفعةٍ من دمِه، ويَرى مقعدَه من الجنَّةِ، ويُحَلَّى حُلَّةَ الإيمانِ، ويُزَوَّجَ من الحُورِ العِينِ، ويُجارَ من عذابِ القبرِ، ويأمنَ من الفزعِ الأكبرِ، ويُوضَعَ على رأسِه تاجُ الوَقارِ الياقوتةُ منه خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، ويُزَوَّجَ ثِنتَينِ وسبعينَ زوجةً من الحُورِ العِينِ، ويُشَفَّعَ في سبعينَ إنسانًا من أقاربِه».