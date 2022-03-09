محافظ بنى سويف يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لإتاحة محاور مرورية جديدة (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف والوقوف ميدانيا على معدلات ونسب التنفيذ ومتابعة على مستجدات الموقف التنفيذي لها، لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

وذلك بحضور المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل وهاني الجويلي رئيس المدينة، والمشرفين على تنفيذ أعمال المشروعات.

محافظ بني سويف

وتابع محافظ بنى سويف الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة طريق السادات والتي تشمل أعمال توسعة الحارة المرورية في الاتجاه نحو الشرق أو منطقة وطريق الكورنيش وإعادة تخطيط وترحيل الجزيرة الوسطى وتركيب حواجز بمنسوب أعلى لمنع أية مخالفات خاصة بالسير عكس الاتجاه والتي كانت قد تحدث نتيجة استغلال بعض قائدي الدراجات النارية لأماكن منخفضة في الرصيف الفاصل بين الحاراتين في العبور للناحية الأخرى

محافظ بني سويف

كما تفقد المحافظ أعمال التوسعة في الجانب الآخر من الطريق ، والتي يتم تنفيذها في ضوء الدراسة الفنية التي وجه المحافظ بإعدادها بالتعاون والتنسيق بين الطرق والمرور والوحدة المحلية وتحت إشراف لجنة هندسية متخصصة لإيجاد حلول مرورية وتخفيف التكدس والاختناقات المرورية في تلك المنطقة الحيوية ، خاصة وأنها تقاطع مع مسارات الحركة من وإلى شارع عبد السلام عارف ومنطقة وموقف محي الدين وكوبري السادات.

وتتم حاليا أعمال توسعات بمنطقة مصنع الثلج وإضافة أجزاء للحارة المرورية لتسهيل الدخول إلى شارع عبد السلام عارف، بجانب الأعمال التي تتم لتسهيل الحركة بمحيط نزلة كوبري السادات من خلال عمل دورانات باعتبارها الحل العملي والأنسب البديل عن باقى المقترحات المرورية.

محافظ بني سويف

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ لسير العمل بمشروع تطوير ميدان الأزهرى، الذي يستهدف عمل محاور وحلول مرورية لتحقيق السيولة وتيسير حركة السير والمرور في هذه المنطقة الحيوية،التي تعتبر أحد المداخل الهامة والحيوية لمدينة بني سويف للقادم من ناحية محافظة الفيوم ونقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية الفيوم بني سويف مع الطريق الدائرى القادم من الطريق الزراعي شمالاً إلى الزراعي جنوباً.

محافظ بني سويف

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير ومكونات العمل في المشروع ، خاصة فيما يتعلق بالحوائط الساندة على جانبى الطريق وأعمال تشطبيات السور أعلى الحوائط، وعمل الجزر الوسطى والدوران "الصينية"، بجانب الأعمال الخاصة بالــ "Landmark"الجاري إنشاؤه داخل صينية الميدان، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخراساني وجار العمل في باقى مكونات المشروع.