تشييع جثمان شقيقة وزير الأوقاف بقرية صفط راشين ببنى سويف (فيديو)

شيع أهالي قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، جنازة شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتى وافتها المنية صباح اليوم بحضور قيادات وأئمة مديرية أوقاف بنى سويف وأهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معربا عن خالص عزائه ومواساته للوزير ابن قرية صفط راشين مركز ببا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمه وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

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