غدا.. انطلاق مهرجان «ابيدوس» للموسيقى والغناء بحضور وزيرة الثقافة

تواصل محافظة سوهاج استعداداتها لانطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء والذى سوف ينطلق غدا الخميس، ويستمر حتى السبت القادم 12 مارس الجارى ومن المقرر أن تصل الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الفوج الأول عصر اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية للمهرجان.

ويشمل برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس، على الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، في بيان صحافي، إن “مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، الذي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، يأتي كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة في تطوير المجتمع، وإعادة تشكيل الوعي لافتة إلى أهمية دور الثقافة والفنون في الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر».

ويشمل برنامج الدورة الأولى من المهرجان، تنظيم 3 حفلات يحييها هشام عباس في حفل الافتتاح، ثم علي الحجار في الليلة الثانية، ومدحت صالح في ليلته الأخيرة، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

وثمّن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تعاون وزارته مع وزارة الثقافة، لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، بجانب استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة الأخرى، مشيراً إلى تأثير هذه الفعاليات إيجابياً في مكانه ووضع المحافظة سياحياً.

وشهد معبد دندرة التاريخي، منذ أيام قليلة ختام الدورة الثانية من مهرجان دندرة الموسيقي، حيث أحيا الفنان طارق العربي طرقان، وأبناؤه، حفل الختام الذي أعاد خلالها ذكريات الطفولة إلى جمهور صعيد مصر.

ويأمل منظمو مهرجان أبيدوس الموسيقي أن يشهد حضوراً جماهيرياً مماثلاً لمهرجان دندرة الذي اجتذب في دورته الأولى 40 ألف مشاهد خلال 6 ليالٍ، و20 ألف مشاهد في دورته الثانية التي دامت لـ3 ليالٍ فقط، أحياها هاني شاكر، وريهام عبد الحكيم، وياسر سليمان وإيمان عبد الغني، وطارق العربي طرقان.