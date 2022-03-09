انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

بدأت، اليوم الأربعاء، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من ١٤ ألف مركز اقتراع في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة ٥ سنوات مقبلة.

وحسب وكالة “يونهاب”، انطلق التصويت ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) في 14464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد. وقالت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية إن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية تقدر بـ 16% في الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأضافت اللجنة أن هذه النسبة هي أقل بمقدار 3.4 نقطة مئوية عما تم الإبلاغ عنه في نفس الوقت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017.

وأوضحت أن 7081521 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين البالغ 44197692 ناخبا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من الساعة 6 إلى الساعة 11 صباح اليوم.

ووفقا للجنة، فإن أكثر من 16 مليون ناخب أو 36.9% من الناخبين المسجلين، أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر الذي أجري في يومي 4 و5 مارس مسجلا أعلى مستوى له، وسيتم احتساب هذه النسبة معا في نسبة التصويت الذي سيتم إصدارها بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات في الساعة 8 مساء اليوم في 251 مركز فرز في كل أرجاء البلاد، بعد أن يدلي الناخبون المصابون بكورونا والناخبون الخاضعون للحجر الصحي بأصواتهم من الساعة 6 إلى الساعة 7:30 مساء (بالتوقيت المحلي).

مرشحان رئيسيان

ويتنافس في الانتخابات خلفا للرئيس الحالي مون جيه-إن، مرشحان رئيسيان هما لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، ويون سيوك-يول مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض.

فيما انطلقت في الرابع من مارس الجاري عملية التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في 3552 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء البلاد وبلغت نسبة المشاركة 37 في المائة في التصويت الذي استمر لمدة يومين. وهو ما يزيد بأكثر من 10 في المائة مقارنة مع الانتخابات العامة والانتخابات الرئاسية السابقتين.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي، أن المنافسة ما زالت محتدمة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية، حيث تقدم المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي يون سيوك-يول على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه-ميونغ في سبعة استطلاعات للرأي، وكان الفارق بينهما في معظم الاستطلاعات محدود للغاية.