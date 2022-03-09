الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا بترعة الإسماعيلية

جثة طفل
جثة طفل

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا في مياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "أدهم. م. أ"، 16 عامًا، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، وتبيَّن العثور على جثته طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

محافظة الشرقية مياه ترعة الإسماعيلية مركز بلبيس جثة هامدة

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الوضع سيئ!

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