التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا بترعة الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا في مياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز بلبيس.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "أدهم. م. أ"، 16 عامًا، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، جثة هامدة، وتبيَّن العثور على جثته طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.