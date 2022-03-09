الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تنظم اللقاء الثاني ضمن برنامج إعداد القادة 2022

كنيسة
كنيسة

نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، فعاليات اللقاء الثاني، ببرنامج إعداد القادة لعام ٢٠٢٢، وذلك بقاعة كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون.
اشتمل اللقاء على جزئين هامين، الأول نشطه القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، المرشد العام للجمعية، والذي دار حول "مدخل لتاريخ كنيستنا القبطية الكاثوليكية"، حيث استعرض فترة المجامع الكنسية الأولى، وصولًا لمجمع خلقيدونية، وكيف استمرت مجموعة من الشعب القبطي في الحفاظ على وديعة الإيمان، والشركة مع الكرسي الرسولي بروما.
ودار الجزء الثاني من اللقاء حول مهارة إدارة الوقت، وكيفية وضع برنامج زمني لتنفيذ أي نشاط، ثم تم تدريب المشاركين على إدارة الوقت، حيث نشط هذا الجزء من اللقاء المهندس أيمن كمال، عضو مجلس إدارة الجمعية.

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد القديستين بربتوا وفيلتشا وعاشت بربتوا وفليشتا في القرن الثالث الميلادي. كان عمر بربتوا 22 سنة، متزوجة بأحد الأثرياء ومعها طفل رضيع. قبض عليها مع جاريتها فليشتا بسبب إيمانهما المسيحي. وثلاثة رجال آخرين، ولحق بهم رجل يدعى ساتيروس، وكان معلمهم ومرشدهم، تقدم باختياره ليسجن معهم حتى يكون لهم سنداً ويشاركهم أتعابهم.

جمعية الشباب الكاثوليكي المصري جمعية الشباب الكاثوليكي الشباب الكاثوليكي المصري برنامج اعداد القادة برنامج إعداد القادة لعام ٢٠٢٢

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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