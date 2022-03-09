الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جازبروم» الروسية: ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر

الغاز
الغاز

أكدت شركة "جازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تواصل ضح الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف، أن "جازبروم تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين".
وأضاف أن "الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ 109.5 مليون متر مكعب، وهو نفس مستوى الطلب ليوم أمس".

وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أمس الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".

وقال بيريشيفسكي- في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية- إن الارتفاع السريع لأسعار الغاز في سوق الطاقة الأوروبية، جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2"، مضيفًا: "تشغيل خط أنابيب الغاز في موعده كان سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا. في الوقت نفسه لقد أصبح المشروع رهينة الخلط بمؤامرات سياسية أخرى".

كما أعرب الدبلوماسي الروسي، عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد أمس، أن بلاده لديها الحق في حظر تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" ردًا على حظر مشروع "التيار الشمالي 2"، لكنها لم تفعل ذلك.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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