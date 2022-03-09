الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يعلن تقديم 500 مليون يورو لشراء معونات إنسانية لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم خمسمائة مليون يورو لشراء مساعدات إنسانية لأوكرانيا.


وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشر اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن " إنه مثلما أعلنت رئيسة المفوضية فون دير لين، فإنه يجري حاليا توجيه خمسمائة مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمعالجة العواقب الإنسانية المأساوية للحرب داخل أوكرانيا وخارجها".


وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 90 مليون يورو من هذا المبلغ كمعونة إنسانية من بينها 85 مليون يورو لأوكرانيا وخمسة ملايين يورو لمولدوفا ، وأنه يتم اتخاذ إجراءات بالفعل لتقديم مساعدات غذائية ومياه شرب ورعاية صحية وتوفير مأوى للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.


وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي استقبل حتى الآن مليوني لاجئ من الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا ، وأنه من المتوقع أن يتم استقبال ملايين آخرين.

الاتحاد أوكرانيا روسي توقع مساعدات إنسانية الاوروبية الاتحاد الأوروبي

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الوضع سيئ!

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