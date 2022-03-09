الشاعر أحمد تيمور فى أمسية شعرية بالأوبرا.. الليلة

احتفالًا بيوم المرأه العالمي، وعيد الأم، ويوم المرأة المصرية، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، افتتاح المعرض الفردي الخاص، والذي يقام تحت عنوان "هي" للفنانة رضوى هارون، وذلك بقاعة زياد بكير في المكتبة الموسيقية، ويستمر حتى السبت 12 مارس الجاري.

يعد هذا المعرض هو الأول للفنانة رضوى هارون، ويضم حوالي 32 لوحة فنية تعبر عن نماذج مختلفة للمرأه تظهر دورها المحوري في الحياة ومدى أهميتها في المجتمع.

الشاعر أحمد تيمور في أمسية شعرية بالأوبرا



في سياق متصل، وفي إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري، تعقد دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، في السابعة مساء اليوم أيضًا، أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين ويديرها الإعلامي جمال حماد تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك على المسرح الصغير.

وخلال الأمسية يلقي الشاعر أحمد تيمور مختارات من أشهر دواوينه الشعرية، من بينها" "ثنائية الطفو والغرق" ــ "اثنين في وصف أمريكا" ــ "العصافير في زيها القاهري" ــ "قافيه بين امرئ القيس وبيني" ــ و"عشب يحجب النخيل"، وغيرها.

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية، ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر.

وصدر للشاعر أحمد تيمور، دواوين شعرية، منها "ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع، والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة".

كما يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم أيضًا، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي ــ متحف أحمد شوقي، معرضين تشكيليين، المعرض الأول، معرض جماعي (ن الكون) وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويستمر المعرض حتى 19 مارس 2022.

أما المعرض الجماعي الثاني فهو بعنوان "موهوبون في واحة العميد"، ويستمر المعرض أيضًا حتى 19 مارس الجاري.

في عرض متنوع المجالات والمدارس الفنية يُقدم 63 فنانًا يمثلون مختلف الأجيال مجموعة متميزة من الأعمال التي بطلتها المرأة بعالمها وقضاياها وتحدياتها، والتي تنحاز مجمل الأعمال لهذا العالم ورمزيته التي تجسد معنى الحياة، حيث ومنذ قديم التاريخ احتلت المرأة بطابعها الخاص مكانة مميزة وجاءت في مختلف الحضارات رمزًا للمنح والأمان والحب وغيرها من المعاني السامية تقديرًا لها، ولعل جدران المعابد المصرية القديمة وما تحمله من كتابات ورسومات وتماثيل شاهد على تقدير المصري القديم للمرأة ودورها وكانت شريكًا للرجل في كل شئون الحياة.