الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشارة الأممية فى ليبيا: البعثة تهدف لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في دعم الاستقرار في البلاد، مؤكدةً أن البعثة الأممية تهدف، من خلال المبادرة التي أطلقتها لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الجانبين ناقشا مبادرة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، رحب بالبيان الصادر عن مجموعة 2+3 والذي أدانوا فيه أعمال العنف والخطف والترهيب، مشددين على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. 

وأكدت الحكومة، في بيانها أن مهمتها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب.

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