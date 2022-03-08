الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة المنصورة الجديدة بملتقى«إيديوجيت 2022» (صور)

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، جناح جامعة المنصورة الجديدة خلال افتتاح فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية «إيديوجيت 2022».

وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، و تتضمن فعاليات المعرض تكريم عدد من رؤساء الجامعات المصرية والدولية المتميزة.

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وتابع عبد الغفار، نشاط جناح الجامعة مؤكدًا أهمية مشاركة جامعة المنصورة الجديدة لأول مرة في فعاليات الملتقى من منطلق الحرص على التواصل الدائم والفعال مع الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة.

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من ناحية أخرى، يقدم إيديوجيت 2022 كثيرًا من فرص المنح والتدريب في مصر، كما يضم عددا كبيرا من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر، وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية، كما يضم شركات ومؤسسات تعليمية من 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع مناحي الحياة.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن أسئلة الطلاب وأولياء أمورهم في جناح جامعة المنصورة الجديدة عكست الاهتمام بالتعرف على البرامج الدراسية المقدمة من خلال الجامعة وبالأخص البرامج الجديدة، موضحاً أن المعرض فرصة مهمة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وأكد ضرورة اصطحاب أولياء الأمور على لأبنائهم في هذه الملتقيات التعليمية المهمة من أجل التعرف على البرامج الدراسية والاستفادة من المنح والعروض الأكاديمية والتدريبية المختلفة، حيث يضم المعرض أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والعربية والأجنبية والتي تسعى جميعها لعرض برامجها الدراسية بشكل مبسط للطلاب؛لمساعدتهم في اختيار الكلية والجامعة الأنسب لهم .

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وزير التعليم رئيس الجامعة جامعة المنصورة المنصورة اليوم

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