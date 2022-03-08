المشدد 15 عامًا لـ16 متهمًا باستعراض القوة والسرقة بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 16 متهمًا باستعراض قوة وسرقة وخطف ومسدس صوت وذخائر بمنشأة ناصر بالسجن المشدد 15 عامًا.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين "س.م" 44عامًا، عامل، "م. و"،41 عامًا، فني بشركة الكهرباء،"ش. خ"، 21 عامًا، عامل، "م. إ" 31 عامًا، بائع،"ب.م"، 20 عامًا، عامل، "م. خ"، 36 عامًا، فني تكيف، "ع. ر"، 44 عامًا،مندوب، "س.ع"، 39 عامًا، مندوب، " ط. ف"، 31 عامًا، سائق، "م. م"، 22عامًا، طالب، "ف.ر"، "ن.ط"، "م.ط"، 37 عامًا، "إ.ي"، 32 عامًا، "ز.ف"، "ع. ع"، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما “م.ف”، “س.ع” بقصد ترويعهما وتخويفهما لسلب مالهم وفرض السطوة عليهما ما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر .

واقترنت تلك الجريمة بجنايتين أخريتين وقاموا بسرقة المبلغ النقدي والمنقولات المملوكين للمجنى عليهما سالف الذكر، وحال سيرهما بالطريق العام ليلاً، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن ترصدوهما وباغتوهما بطريق ناء مستوقفين إياهما واقتادوهما بمعزل عن بعضهما البعض وهددوهما بالإيذاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفوا المجني عليهما "م. ف"، و"س. ع"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استوقفوهما حال استقلالهما المركبة خاصتهما واقتادوا كلا منهما عنوه لمكان ناء بمعزل عن مرافقة حال ارتكاب الواقعة محل التهمة الأولى، واستولوا بغير حق وبدون نيه التملك على السيارة الرقمية والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر، وأحرز بغير ترخيص «مسدس صوت»وذخائر مخالفاً للشروط والإجراءات المقررة.

وجاء في تحريات المباحث، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وفق رواية سالفية وإحراز المتهم السادس لسلاح "مسدس صوت" مخبأ حال ارتكابهم الواقعة ونفاذ لأمر النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمين انتقل لمكان حيث أيقن تواجدهما فضبط التسع الأول وبحوزتهم بعض المسروقات وسلاح مسدس صوت، وذخائر بحوزة المتهم السادس وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة ، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم والتي أصدرت الحكم المتقدم.