إحالة أوراق 5 متهمين بقتل طفلين والشروع فى قتل 5 آخرين للمفتى

أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، أوراق 5 متهمين من بينهم سيدة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم فى اتهامهم بقتل طفلين، والشروع في قتل 5 آخرين بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلي ومصابين بناحية الطوالب دائرة مركز طهطا، وتم الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

تبين من التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية رئيس مباحث مركز طهطا ومعاون المباحث، مقتل الطفلين م.ه" 15 سنة طالب و"ع ه" 17 سنة طالب، أثر إصابتهما بـ"طلقات نارية متفرقة بالجسم" وإصابة "ب.ه" 13 سنة طالبة – "طلقات نارية متفرقة بالجسم"، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة الحمر.

وكشف قرار إحالة المتهمين الى الجنايات أنه اقترنت تلك الجناية بجنايتين، وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا في قتل المجنى عليهن "ب.ه" و"ن. ه " و"ص ب" و"ن.ع" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحهن، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية محل الاتهام وأطلق المتهمون صوب المجني عليهم النار مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة والمملوكة للمجنى عليها "ه.ع" بأن أطلقوا صوبها عدة أعيرة نارية وقد ترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر.

وأخطرت النيابة والتي انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثتين للمستشفي المركزي، وبسؤال "ص.ب" 40 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية والدة الثاني والمصابة اتهمت "ك.ع" 45 سنة ربة منزل و"ع . م " 55 عامل و"ف.س" و"ي.ع" و"ص.م" ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة العلالمة بإطلاق أعيرة نارية مما نتج عنه وفاة الأول والثاني وإصابة الثالثة.

تم ضبط المتهمين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم اليوم.