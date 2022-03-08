الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بخصم 20%.. «التموين» تكشف أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

الدواجن
الدواجن

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات ضخمة من الدواجن واللحوم والأسماك المجمدة والطازجة، بنسب تخفيضات وصلت إلى 20%.

وعن أسعار الدواجن: «الدواجن بسعر 48 زنة الكيلو، والدواجن البرازيلي زنة 1100 جرام بسعر 52.5 جنيه، والدواجن البرازيلي زنة 1300 جرام بسعر 65.4 جنيه، والدواجن البرازيلي زنة 1200 جرام بسعر 57.60 جنيه، أما سعر الديك الرومي يسجل 58.5 جنيه للكيلو الواحد، وبط مجمد سعر الكيلو 47 جنيها، كيلو أوراك مجمد بسعر 51.25 جنيه، وحمام مجمد طبق 2 قطعة بسعر 59.75 جنيه».

وعبوة بانيه 400 جرام بارد بسعر 40.25 جنيه، إستربس 400 جرام عادي بسعر 44 جنيها، ناجتس 400 جرام بسعر 42 جنيها، تشيكن برجر 400 جرام بسعر 39.75 جنيه، صدور دجاج بالقطعة كيس بسعر 71 جنيها، أجنحة 700 جرام كيس بسعر 38.5 جنيه، وجبة دجاج كامل + كيس بطاطس بسعر 72 جنيها.

أوراك دجاج بالعظم كيس بسعر 62.75 جنيه، شيش طاووك 400 جرام علبة بسعر 57.5 جنيها، بيف برجر 1 كيلو علبة بسعر 78.25 جنيه، سجق شرقي 350 جرام بسعر 36.25 جنيه، هوت دوج لحم 13 قطعة كيس بسعر 64.75 جنيه، هوت دوج لحم كيس 25 قطعة بسعر 64.75 جنيه.

وعن أسعار اللحوم جاءت كالتالي: سعر اللحوم البرازيلي كتف وسن وموزة أمامي يسجل نحو 85 جنيها للكيلو الواحد، وكيلو لحوم بالوزن 56 جنيها.
كما تم طرح صوابع كابوريا 250 جراما بسعر 16.25 جنيه، وسبيط 800 جرام بسعر 61.75 جنيه، وعرض فيليه + سبيط 400 جرام بسعر 49.5 جنيه، وعرض فيليه + سي فود 400 جرام بسعر 47.5 جنيه، وفواكه البحر 800 جرام بسعر 47.5 جنيه، وفواكه البحر 400 جرام بسعر 41.25 جنيه، وسبيط 400 جرام بسعر 31 جنيها، وسمك ماكريل أصلي 40 جنيها، وسمك سردين عماني 24 جنيها، وسمك مكرونة هولندي بسعر 38 جنيها، وسمك باسا بسعر 57 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بخصم 20

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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