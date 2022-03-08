بمناسبة اليوم العالمى.. برلمانية: دور المرأة كبير جدًا نحو بناء المجتمع

وجهت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بحزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، التهنئة لكل نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائلة: "أوجه رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة وهو ما ساهم فى تمثيل المرأة المصرية فى كافة المحافل الدولية هو ما يعتبر عيدا للمرأة".

وقالت البيومي: أوجه رسالة حب وتشجيع من المرأة المصرية للرئيس على دعمه الحقيقي للمرأة والذي يتجلي فى مختلف المجالات، سواء التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما لمسه المجتمع من تمثيل سياسي للمرأة فى مجلس النواب والمشاركة فى صياغة القوانين ومناقشة كافة القضايا والقوانين، والمساهمة فى حل مشاكل الأسرة المصرية، وهي الداعمة الحقيقية لمجهودات الرئيس.

وأكدت أمينة المرأة بالحزب، أن المرأة تحملت أعباء فى الفترة الماضية من جائحة كورونا وكان لها دور كبير فى التوعية والتصدي للجائحة من خلال وعي وتثقيف المرأة، مضيفة أن دور المرأة كبير جدا نحو بناء المجتمع، وهو ما يتطلب زيادة معدلات التثقيف والتوعية بقضايا المجتمع المختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه فى الفترة الحالية هناك توعية كبير للمرأة لمواجهة التغييرات المناخية والبيئة والتوعية بالاحتباس الحراري، والتوجيه للاستخدام الطاقة البديلة، مؤكدة أنه فى يوم المرأة على كل مرأة ضرورة التثقيف والإلمام بقضايا المجتمعات والتصدي للمخاطر الخارجية نحو ما يسهم فى بناء المجتمعات.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تقدمًا إيجابيًا في مجال دعم وتمكين المرأة، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، وإلى ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، فضلًا عن خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر.

وأضافت «هلالي»، أن الأمم المتحدة أقرت يومًا عالميًا للمرأة منذ 47 عامًا ليتم فيه الاحتفاء بالمرأة فى جميع أنحاء العالم، وبوجه خاص يشهد هذا اليوم في مصر اهتمامًا خاصًا، إذ بدأ جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء، ودخول القاضية ضمن تشكيل المحكمة كمفـوض دولة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن مصر تعد هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها.