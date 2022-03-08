رئيس الطائفة الإنجيلية: تحية شكر إلى جميع سيدات العالم

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية جموع النساء بيوم المرأة العالمي.

وقال رئيس الإنجيلية في بيانه: "تحية شكر إلى جميع سيدات العالم، المبدعات الرائدات، والأمهات والعاملات، اليوم نتذكر المصدر الإنساني الأعظم تأثيرًا في المجتمع".

وأضاف: "ونشكر القيادة السياسية على موقفها التاريخي في تعظيم دور المرأة المصرية، وتعيينها على منصة القضاء لمجلس الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها للدولة المصرية، والتي تحقق الرؤية العصرية الحديثة للجمهورية الجديدة".

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع النساء بيوم المرأة العالمي، مؤكدًا تقديره للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في الكنيسة والمجتمع

وقال رئيس الأساقفة في بيانه اليوم: يذكرنا اليوم العالمي للمرأة بالنعم غير المنظورة كعطاء الأم والأخت والزوجة في حياتنا وهي من دلائل محبة الله لنا

وأكد رئيس الأساقفة أن المرأة المصرية تلعب دورًا مميزًا في التاريخ الاجتماعي والسياسي للوطن وهو ما سجلته المعابد الفرعونية في عصور ما قبل الميلاد وما سجلته الكنيسة الأولى في العصور المبكرة ثم استمرت تلك المسيرة في عالمنا المعاصر فلا يخلو عصر من إسهام مميز للنساء

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن المرأة في الكنيسة تقدم خدمات روحية واجتماعية، مؤكدًا دورها الفعال في خدمات الأطفال وكبار السن.

ويحتفل العالم اليوم ٨ مارس باليوم العالمي للمرأة، كتقدير من كل العالم لدورها الكبير فيما تقوم به من تغيرات جذرية في العالم وما تساهم به لتطوير نفسها وغيرها على الرغم كل ما تتعرض له من عنصرية واضطهاد.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حيث تم رصد 21 تدبير أو إجراء اتخذته مصر.