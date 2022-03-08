«التضامن» تكشف تفاصيل إنقاذ عددًا من المشردين بالمحافظات

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، إن الفريق استقبل 145 بلاغًا، منها استغاثة سيدة مسنة قعيدة ولا تستطيع خدمة نفسها وتعيش بمفردها بالمنزل، فتم التنسيق مع الإدارة العامة للأسرة والطفولة ومنظومة الشكاوى الحكومية، حيث تم إجراء الكشف الطبى عليها ونقلها بسيارة الإسعاف إلى دار رفقاء النبي لرعاية المسنين بالجيزة.

كما أكد يوسف أنه في محافظة بورسعيد تم إنقاذ حالة مسن بلا مأوى يدعى عم محمود ويبلغ من العمر 73 عامًا وقعيد وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إيداعه بدار حياة كريمة للرجال بلا مأوي ببورسعيد، بالإضافة إلي تقديم مساعدات لعدد 18 حالة تم التعامل معها فى مناطق مختلفة فى المحافظة.

وأوضح يوسف أنه فى محافظة البحيرة تعامل الفريق مع أسرة بلا مأوى بجوار مستشفى دمنهور، وبالتنسيق مع رئيس مجلس المدينة تم نقلها إلى سكن الإيواء التابع للمحافظة، كما تعامل الفريق مع حالة طفل بلا مأوى يدعى .ف ويبلغ من العمر 13 عامًا طردته زوجة أبيه من المنزل، وتم إيداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، كما أوضح أنه فى الغربية تعامل الفريق مع عدد 21 حالة، حيث تمكن من إيداع حالتين بدور الرعاية الاجتماعية بطنطا، كما تعامل الفريق مع 18 حالة بلا مأوى في الدقهلية، حيث تم توزيع واجبات غذائية عليهم وبطاطين.

وتابع فى محافظة دمياط استقبل الفريق بلاغًا بوجود طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بمستشفى عزبة البرج المركزى وجد نائمًا في الشارع، وتم نقله إلي المستشفى، حيث يعانى من حالة التهاب رئوى حاد وبعد تماثله للشفاء نقله الفريق إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وفى البحر الأحمر قام الفريق بنقل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية تنفيذًا لقرار النيابة العامة فى هذا الشأن ، وفى المنوفية تعامل الفريق مع حالتين مسنين بلا مأوى وتم إقناعهما بالإيداع بإحدي دور الرعاية وتم نقلهما إلي مؤسسة كبار بلا مأوى بمنوف.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أن الفريق تعامل فى محافظة بني سويف مع 8 بلاغات منها شكوى إحدي الأسر طردت من مسكنها وأصبح رب الأسرة وأطفاله بالشارع، وتم توفير مسكن للمواطن وأسرته، بالإضافة إلى بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ،كما تم نقل أحد المواطنين بلامأوى إلي دار فاقدى الرعاية.

وفى سوهاج تعامل الفريق مع شكوى وجود مسن بلا مأوى يجلس في محطة سكة حديد طما وبدراسة حالة المسن تبين أنه أرمل، وتقدم للحصول على شقة من المحافظة ورفض الانتقال إلي إحدي دور الرعاية الاجتماعية، وعليه قام الفريق بالتوجه إلي مجلس مدينة طما وتبين أنه تمت الموافقة على طلب المسن بتوفير شقة بعمارات الأولى بالرعاية بقرية كوم السعادة بطما، وتم إرسال خطابات للمسن لاستلام الشقة، ولكنه لم يستدل علي عنوانه، وقام مجلس المدينة بتسليم المسن الشقة المخصصة له.