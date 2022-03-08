المتروبوليت ثيودوسيوس أسقفًا جديدًا على إيبارشية كينشاسا بالكونغو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه قام صاحب الغبطة ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، خلال القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس التابع للجالية اليونانية بتنصيب المتروبوليت ثيودوسيوس على إيبارشية كينشاسا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، المطران والوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك بحضور المتروبوليت ميليتيوس مطران كاتانجا (الكونغو)، المتروبوليت دانييل مطران أكسوميس (إثيوبيا وإرتريا)، والأسقف خاريتون أسقف كانانجا وسط الكونغو، والأسقف كوزماس أسقف كاتانجا وجنوب الكونغو.

توجه المتروبوليت ثيودوسيوس بشكر خاص صاحب الغبطة البابا ثيودروس الذي سافر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لأداء تنصيبه ومباركة أبنائه الروحيين. كما شكر المسؤولين في الدولة الذين حضروا الحفل ورؤساء الأساقفة والإكليروس والمؤمنين.

وفي كلمته توجه بقوله للمتروبوليت الجديد: "هذا اليوم هو يومك، افتح ذراعيك لاحتضان الشعب الكونغولي. امنح الحب والغفران والبركة. سوف أشاهدك من الإسكندرية، وسأكون مرتبطًا بك وكذلك جميع رؤساء الكهنة، سِرْ على خطى المسيح بسلام، ولتشملك بركة القديس مرقس".

وكان قد وصل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا برفقة المتروبوليت دانييل مطران أكسوميس (إثيوبيا وإرتريا).