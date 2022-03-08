البورصة تواصل الهبوط بالمنتصف.. و«السوقي» يخسر 13.7 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى منتصف معاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، في ظل استمرار عمليات البيع من جانب الأجانب، على أغلبية أسهم السوق الكبري والقيادية.

وخسرت الأسهم لنحو 13.7 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، في منتصف التعاملات، إلى مستوى 680.2 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.97%، بما يعادل 317 نقطة خسارة، ليصل الى مستوى 10386 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.04%، بما يعادل 19.9 نقطة خسارة، ليصل الى مستوى 1850.93 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.37%، بما يُعادل 38.8 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2795. نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 899 مليون جنيه على الأسهم، وذلك من خلال التعامل على نحو 222.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 29.7 ألف صفقة بيع وشراء.