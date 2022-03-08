الروم الأرثوذكس تكتفي بتكليف «مفوضين» في إيبارشيتي «كيسنغاني» و«غوما»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، خلال القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس بكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلن تعيين الأرشمندريت بوليكارب ديامانتوبولوس مفوض البطريركي لأبرشية كيسانغاني، والأرشمندريت تيموثي دومبا مفوض البطريركي لأبرشية غوما.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه خاطبهما بقوله لهما: "اليوم أنتما مدعوان لخدمة عرش القديس مرقص المجيد. كما قال رسول الأمم بولس إناء المسيح الثمين، لذلك ليس لدي ما أعطيكما إياه، لا ذهبًا ولا فضة بل حب وبركة يسوع المسيح ليحكم ويوجه حياتكما وعملكما".

وعلى صعيد آخر، احتفل دير القديس آڤاڤيني بالجبل الغربي بملوي بعيد نياحة القديس الذي يحمل الدير اسمه.

وصلى الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس الدير القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بالدير، وشاركه الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، ومجمع رهبان الدير، وعقب القداس توجه الآباء الأساقفة والرهبان، إلى مزار القديس آڤاڤيني بالدير لعمل صلاة شكر والتمجيد الخاص به.

