الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: زيادة ضخ الغاز الجزائرى لأوروبا مسألة تجارية لا تزعجنا

الغاز الجزائرى
الغاز الجزائرى

قال سفير روسيا في الجزائر، إيجور بيلياييف، إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.

وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".

كما ذكر السفير أن روسيا "تحيي وتحترم موقف الجزائر فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا، والذي امتنعت الجزائر عن التصويت عليه".

يذكر أن السلطات في إسبانيا وإيطاليا تواصلت مؤخرًا مع الجزائر لبحث موضوع الإمدادات بالطاقة، وشدد البلدان الأوروبيان على أن الجزائر "شريك موثوق" في مجال التزويد بالنفط والغاز.

وعلى صعيد آخر،  حذرت وزارة الدفاع الروسية من استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار، مؤكدًا أن بلاده ستعتبر هذا الأمر انخراطًا لهذه الدول في النزاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية: "إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقًا إلى رومانيا و دول مجاورة أخرى.

وأضاف أن استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني واستخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح.

وأشار "كوناشينكوف" إلى أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة والواقعة بالقرب من الحدود الروسية، منوهًا بأن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا و غيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

الجزائر موسكو اوروبا الغاز الجزائري الغاز تجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

روسيا: التخلى عن استيراد النفط الروسى سيؤدى لعواقب وخيمة عالميا

ميعاد بداية شهر رمضان 2022

تحرك برلمانى حول إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية العلوم

دراسة: العلاج الهرمونى الجديد لسرطان البروستاتا يضاعف خطر الاكتئاب

اكتشاف أعمال فى موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية مغلق من 2018

الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع خطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران