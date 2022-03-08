موسكو: زيادة ضخ الغاز الجزائرى لأوروبا مسألة تجارية لا تزعجنا

قال سفير روسيا في الجزائر، إيجور بيلياييف، إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.

وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".

كما ذكر السفير أن روسيا "تحيي وتحترم موقف الجزائر فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا، والذي امتنعت الجزائر عن التصويت عليه".

يذكر أن السلطات في إسبانيا وإيطاليا تواصلت مؤخرًا مع الجزائر لبحث موضوع الإمدادات بالطاقة، وشدد البلدان الأوروبيان على أن الجزائر "شريك موثوق" في مجال التزويد بالنفط والغاز.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الدفاع الروسية من استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار، مؤكدًا أن بلاده ستعتبر هذا الأمر انخراطًا لهذه الدول في النزاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية: "إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقًا إلى رومانيا و دول مجاورة أخرى.

وأضاف أن استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني واستخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح.

وأشار "كوناشينكوف" إلى أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة والواقعة بالقرب من الحدود الروسية، منوهًا بأن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا و غيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.