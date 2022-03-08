الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تضارب الأنباء حول مفاوضات فيينا بعد توجه رئيس الوفد المفاوض إلى طهران

علي باقري
علي باقري

تضاربت الأنباء حول سير مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران بعد توجه رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني إلى طهران لإجراء مشاورات.

وقال مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض لوكالة "إرنا"، إن "القرارات السياسية من قبل جميع أطراف التفاوض وكذلك أمريكا هي ما تحتاجه مفاوضات فيينا للوصول إلى حصيلة نهائية".

وأضاف أن "اجتماعات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية عقدت دومًا، وستعقد لاحقًا أيضًا، بين إيران وسائر أطراف التفاوض بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف".

وتابع أن باقري كني "سيعود إلى طهران في زيارة قصيرة في إطار المشاورات الطبيعية خلال مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1".

وما زالت جلسات الخبراء والمشاورات غير الرسمية في فيينا مستمرة بين الوفود المشاركة.

وحذر دبلوماسيون غربيون من تعثر المحادثات، وقالت مصادر إن الاتفاق النووي في خطر إذا لم يتم اتخاذ قرارات في طهران وواشنطن.

وشدد المنسق الأوروبي للمحادثات مع إيران، إنريكي مورا، على أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية في غضون أيام لإتمام المحادثات.

مفاوضات على بعد انباء السرعه مفاوضات فيينا طهران

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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