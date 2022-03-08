الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير فرنسى للاتحاد الأوروبى من دعم جماعات الإسلام السياسى

الإخوان
الإخوان

حذر المتحدث باسم  حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا والعضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي ورئيس الرابطة المهنية للقضاة " جان بول جارود" في بيان صحفي تم نشره على الموقع الرسمي للحزب من دعم الاتحاد الأوروبي لجماعات الاسلام السياسي.

وتابع: نعلم جيدا أن الاتحاد الأوروبي لا يبذل جهودا في مكافحة الاسلام السياسي ، متهما الاتحاد الأوروبي بنشر أفكار الاسلام السياسي وتمكينها في القارة العجوز.

وأضاف: لقد مول الاتحاد الأوروبي عددا من الحملات التي تتبناها جماعات الإسلام السياسي، وكان آخر هذه الحملات، نشر الاتحاد الأوروبي لوثيقة تشير إلى أن المسلمين في أوروبا يواجهون عنصرية شديدة وأن الأوروبيين يعانون من الإسلاموفوبيا أو إرهاب الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن مثل هذه الوثيقة تعزز من تواجد الإسلام السياسي أكثر وأكثر في أوروبا.

ووفقا للسياسي الفرنسي: فإن الوثيقة المكونة من 60 توصية والمقدمة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لم تتطرق إلى الأجندة الإرهابية التي تتبناها جماعات الإسلام السياسي.

وحذر السياسي الفرنسي من التمويلات المالية الكبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي لجماعات الاسلام السياسي، بميزانية سنوية تبلغ قرابة 520 مليون يورو، ثلاثة أرباعها ممولة من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ، وبالتالي دافعي الضرائب.

يأتي هذا فيما حذّر تقرير حديث لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا من خطورة توغل "الإخوان" في أوروبا، مشيرا إلى أن الجماعة تدير شبكة خطيرة وسرية من التنظيمات المتطرفة، داعيًا إلى وقف أي نوع من التعاون أو الدعم أو التمويل لتلك التنظيمات وإنهاء المشروعات والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمنظمات الموالية للإخوان على أراضي القارة العجوز. 

وذكر التقرير أن المنظمات التابعة لشبكة الإخوان، تحصل على أموال من وكالات المعونة الحكومية الأوروبية، لتنفيذ مشاريع لها في "المناطق الصعبة" بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، لافتا إلى أن ديناميكيات التمويل الخاصة بالإخوان في أوروبا معقدة ويصعب اختراقها، ما يجعل الجماعة خطرا كبيرا على أمن القارة العجوز.

حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا الاتحاد الأوروبي الإخوان نواة الإسلام السياسي الإسلام السياسي في أوروبا الإسلام السياسي والراديكالي تطرف جماعات الإسلام السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى حول إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية العلوم

منظمة السياحة العالمية تنظر قرار تعليق عضوية روسيا.. اليوم

بوريل: طلبت من الصين المساعدة فى تحقيق وقف لإطلاق النار فى أوكرانيا

الحكومة الموريتانية: نتابع باهتمام بالغ المفقودين فى مالى

الملك أحمد فؤاد الثانى يزور متحف المركبات الملكية ببولاق أبوالعلا (صور)

تحذير فرنسى للاتحاد الأوروبى من دعم جماعات الإسلام السياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران