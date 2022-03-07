عودة 150 مواطنًا إلى مصر من رومانيا بعد عبورهم حدود أوكرانيا (صور)

نجحت جهود سفارة مصر لدى رومانيا، في ترتيب إعادة 150 مواطنًا إلى القاهرة، من مطار بوخارست، على متن طائرة مصر للطيران، وذلك بعد عبورهم حدود أوكرانيا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "سفيرنا في بوخارست مؤيد الضلعي، وأعضاء السفارة ينهون إجراءات عودة 150 مواطنًا مصريًا من بوخارست إلى القاهرة، على متن الطائرة التي أرسلتها الحكومة المصرية وغادرت رومانيا فجر اليوم".

وأكد السفير حافظ أن جهود بعثاتنا المصرية مستمرة لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين القادمين من أوكرانيا باتجاه دول الجوار.

وتستمر جهود السفارات المصرية في دول جوار أوكرانيا لتسهيل دخول المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية، في ظل الأوضاع التي تشهدها الأخيرة.

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