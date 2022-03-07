«الإحصاء»: 13.9% زيادة فى واردات مصر من الصين خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الصين بنسبة 13.9%، لتصل إلى حدود 12 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 10.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات أجهزة كهربائية جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من الصين والتى بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار، يليها واردات مراجل وآلات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار.

وأوضح أن واردات مصر من سيارات وجرارات ودراجات من الصين ارتفعت إلى حدود 745 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 597.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 147.6 مليون دولار بنسبة ارتفاع 24.7%، كما ارتفعت واردات شعيرات تركيبية واصطناعية إلى حدود 725.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 669.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 56.2 مليون دولار بنسبة 8.4%.

وسجلت واردات مصر من لدائن ومصنوعاتها من الصين ارتفاع إلى حدود 642.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 393.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 249.2 مليون دولار بنسبة 63.4%.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 76.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 مقابل 63.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.9 مليار دولار بنسبة 20.3%.