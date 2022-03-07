الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تنظم بطولة الجمهورية للفروسية بمدينة الفسطاط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية لقفزالموانع، والتى أُقيمت على مدار 3 أيام على ملاعب وادى الفروسية التابعة للوزارة والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية.

شارك فى البطولة 280 فارسًا بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصرى للفروسية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادى الفروسية لاستقبال المنافسات "محلياً ودولياً"، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها.

وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.

وأشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.

وزارة الداخلية الإتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية ملاعب الداخلية

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وائل لطفي

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