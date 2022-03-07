مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال «فاتن أمل حربى»

يحاول أبطال مسلسل "فاتن أمل حربي" سباق الزمن للعمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الذى تنتجه "العدل جروب"؛ استعدادًا لخوض السباق الرمضاني لعام 2022، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "فاتن أمل حربي" يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي قوانين الحضانة ما بعد انفصال الزوجين، حيث تجد نيللي كريم أنها أمام قانون يجبرها على عدم الاحتفاظ بحضانة ابنها بعد الزواج من غير والده، فتسعى خلال الأحداث للحصول على حقها بالقانون أيضًا أو تحاول العمل على تغيير القانون في العمل.

ويرصد «الدستور» القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «فاتن أمل حربى»، فى سياق السطور التالية.

بطولة: الفنانة نيللي كريم.

شريف سلامة.

هالة صدقي.

خالد سرحان.

محمد الشرنوبي.

محمد ثروت.

جيلان علاء.

فادية عبدالغني.

علي حسن.

مصطفى عسكر.

كريم فتحي.

محمد التاجي .

ومن إخراج ماندو العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج العدل جروب.

جدير بالذكر، أن الفنانة نيللي كريم تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة عن أعمالها الدرامية السابقة، حيث تلعب دور موظفة بالشهر العقاري، ومتزوجة من الفنان شريف سلامة، ولديهما طفلان، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب التي تواجه الفتاة المنفصلة وما يقع عليها من أعباء.

وطرحت شركة "العدل جروب"، خلال الأيام الماضية، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشارك في بطولة العمل إلى جوار نيللي كريم عدد من الأبطال منهم: شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل الجديد تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.