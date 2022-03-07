الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

تقديرًا لظروفهم.. مقترح بإعفاء أهالي سيناء من سداد فواتير الكهرباء المتراكمة

النائبة عايدة السواركة
النائبة عايدة السواركة

تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، لإعفاء أهالي محافظة شمال سيناء من سداد فواتير الكهرباء التي تراكمت عليهم طوال السنوات الأخيرة، تقديرًا لظروفهم.

وذكرت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- "أنه طوال السنوات الأخيرة عاشت سيناء منذ عام 2013 وعاش معها أبنائها ظروفٍ في غاية الصعوبة أثرت بالسلب على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وفقد الكثير منهم لمصادر رزقه، وتكبد الكثير من الديون، إلا أنهم كانوا راضون تمامًا معلنين أنهم على أتم الاستعداد أن يضحوا بكل ما يملكون في سبيل بلدهم والظروف التي تعيشها من حربٍ في مواجهة قوى الشر والإرهاب بسيناء".

وأردفت نائبة شمال سيناء، "أعلنوا أن ما تكبدوه من خسائر لا يساوي شيء في سبيل تطهير أرضهم من دنس الإرهاب واقتلاع جذوره حتى يحيوا هم وأبنائهم في أمنٍ واستقرار".

وأكملت "غير أن لديهم مطالب- أراها عادلة- حيث يعانون من تراكم فواتير الكهرباء عليهم طوال السنوات الأخيرة، و عجزهم عن سدادها، نتيجة ظروفهم المعيشية التي لا تخفى على أحد، وأصبح الكثير منهم مُعرض لخطر الحبس نتيجة عدم وفائه بسداد مستحقات وزارة الكهرباء".

وأشارت السواركة إلى أن إعفاء أهالي سيناء من فواتير الكهرباء أمر يتوافق مع أحكام القانون والدستور، والذي نص على أن الدولة في حالة أن تعرض جزء من أرضها لخطر مُحدق أو لكوارث أو لأمور حالت دون أن تسير على الوجه الطبيعي ونجم عن ذلك أضرار وتداعيات لُحقت بالمواطنين، تتكفل الحكومة بسدادها عبر الصندوق التكافلي ويحق لها إعفاء المواطنين من أي رسوم أو مستحقات واقعة عليهم.

عايدة السواركة مجلس النواب محافظة شمال سيناء رئيس مجلس النواب أهالي محافظة شمال سيناء فواتير الكهرباء

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